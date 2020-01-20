Як депутати освоювали найдорожчі курорти світу та скільки платили

Багато депутатів відпочивали не у себе на батьківщині, а за кордоном – на елітних курортах.

Під бій курантів у далекій Новій Зеландії зустрів свято депутат від партії Голос Ярослав Железняк із дружиною.

Ми знайшли того, хто точно знає розцінки на тури до елітних курортів . В тому числі, й до Нової Зеландії.

За 18 днів – 6500 тис. доларів. У ціну входить переліт з України до Нової Зеландії – в середньому це 2200 доларів. Додати ще проживання – від 500 і до півтори тисячі доларів з людини. Плюс обіди в місцевих ресторанах, які стартують від 50 доларів.

Зовсім не бюджетним був і відпочинок депутатки від Батьківщини Альони Шкрум. Вона похизувалася своїми фото з Індонезії.

Найкращій серфінг на Балі – частині Індонезії. Що ж і по чому на казковому острові? 12 днів – 3500 тис. доларів.

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А от лідер партії Голос Святослав Вакарчук намагався не афішувати свої екзотичні мандри. Та не вийшло. У мережу хтось злив його світлини з пляжів курорту Пхукет у Тайланді.

Відпочинок тут в середньому потягне на 2,5 тис. доларів за 9 ночей. Та Вакарчук собі це може дозволити – грошей в одного з найоплачуваніших співаків країни вистачає.

Однопартійцю Вакарчука Роману Лозинському є також чим похвалитися. Свята зустрів зі слоном та серед пальм. А не під спів новорічних колядок.

А комусь відпочивати з екстримом вже й здоров’я не дозволяє. Тому поправити його, наприклад, депутат Антон Кіссе подався на мінеральні води.

Із келихом просекко, фуа-гра, карпачо з яловичини. Та все це під спів російського артиста Григорія Лепса, виступи якого заборонені в Україні. Саме так зустрічав Різдво позафракційний депутат Максим Єфімов.

Він засвітився в Куршевелі на курорті для багатіїв у Французьких Альпах. На закритій вечірці із промовистою назвою Русское рождество. Єфімов сидить за столиком під самісінькою сценою, де ціни за місце сягають десяти тисяч доларів.

За свій кошт відпочивав на свята президент України в Омані. Там же зустрічався і з чиновниками цієї екзотичної ближньосхідної країни.