20 січня – День Іоанна Предтечі або Івана Хрестителя.

У цей день було прийнято пити воду натще, заради гарного здоров’я протягом усього року. Крім того, молодь продовжувала збиратися ввечері, але вже обов’язково з якоюсь роботою: в’язання, шиття.

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Іменини 20 січня відзначають Афанасій, Василь, Іван.

Народні прикмети на 20 січня:

Ясний день 20 січня пророкує засушливу погоду влітку.

Йде дощ, або стоїть туман – буде багатий урожай хліба.

Якщо хрестити 20 січня немовляти, то воно буде щасливим.

Негода і сніг віщують урожай.

Що не можна робити 20 січня:

Не можна лихословити, лаятися або сваритися.

Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обмануті через деякий час.

Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.

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