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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 20 січня

20 січня – День Іоанна Предтечі або Івана Хрестителя.

У цей день було прийнято пити воду натще, заради гарного здоров’я протягом усього року. Крім того, молодь продовжувала збиратися ввечері, але вже обов’язково з якоюсь роботою: в’язання, шиття.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Іменини 20 січня відзначають Афанасій, Василь, Іван.

Народні прикмети на 20 січня:

  • Ясний день 20 січня пророкує засушливу погоду влітку.
  • Йде дощ, або стоїть туман – буде багатий урожай хліба.
  • Якщо хрестити 20 січня немовляти, то воно буде щасливим.
  • Негода і сніг віщують урожай.

Що не можна робити 20 січня:

  • Не можна лихословити, лаятися або сваритися.
  • Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обмануті через деякий час.
  • Не приймайте  ніяких подарунків від чужих людей.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.

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