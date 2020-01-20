20 січня – День Іоанна Предтечі або Івана Хрестителя.
У цей день було прийнято пити воду натще, заради гарного здоров’я протягом усього року. Крім того, молодь продовжувала збиратися ввечері, але вже обов’язково з якоюсь роботою: в’язання, шиття.
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Іменини 20 січня відзначають Афанасій, Василь, Іван.
Народні прикмети на 20 січня:
- Ясний день 20 січня пророкує засушливу погоду влітку.
- Йде дощ, або стоїть туман – буде багатий урожай хліба.
- Якщо хрестити 20 січня немовляти, то воно буде щасливим.
- Негода і сніг віщують урожай.
Що не можна робити 20 січня:
- Не можна лихословити, лаятися або сваритися.
- Сьогодні не можна вмиватися, адже будете обмануті через деякий час.
- Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.
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