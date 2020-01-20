Зарплата для депутата. Скільки насправді отримують слуги народу

Засмаглі та щасливі. Щойно вони повернулися з різдвяних канікул, як одразу потрапили у скандал. Колишній віце-прем’єр Павло Розенко поширив фейк, ніби з першого січня зарплати нардепів зростуть у 2,5 рази. І сягнуть понад сто тисяч гривень на місяць.

Аби з’ясувати: чи варто чекати такого щастя – у Слузі народу навіть збирали засідання фракції.

Найбільше поправили своє матеріальне становище чиновники міністерства культури. Зокрема, перший заступник міністра Анатолій Максимчук отримав за грудень понад 400 тис. грн.

Рекордсменом став держсекретар міністерства Ростислав Карандєєв із зарплатою у майже 500 тис. грн.

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Весь тиждень міністрам довелось виправдовуватися перед депутатами та журналістами. А міністру юстиції Малюсьці ще й перед власною дружиною, яка дізналася про його оклад у 226 тис. грн лише із новин. Хоча раніше, як і аграрний міністр Милованов, він називав зовсім іншу зарплату. І навіть погрожував залишити посаду.

А як в інших країнах виживають чиновники?

Для порівняння в заможній Німеччині міністри отримують 15 тис. євро, тобто 400 тис. грн на місяць. У Франції понад 10 тис. євро, що рівнозначно 300 тис. грн.

Втім, якщо високі зарплати чиновників ще якось можна пояснити, то за які заслуги вони собі премій понавиписували? Та й у європейських країнах надбавки до зарплати становлять не більше 20% від окладу.

Гендиректор Укрпошти Смілянський отримує майже два мільйони гривень. Це вдвічі більше, ніж отримує президент США і у сотню разів, ніж керівник американської пошти.

Премії очільників Нафтогазу і взагалі шокували нардепів. Не так давно за перемогу в суді над Газпромом вони отримали 40 млн доларів. І ось чергова порція – 29 млн доларів – 1% від виплачених Україні Газпромом грошей перед Новим роком. Щоправда, керівники компанії заявили, що премій поки не отримали.

Депутати в цій історії теж не святі. У минулому скликанні за потрібні голосування їм доплачували в конвертах. Хоча нинішні запевняють, що чесно працюють.

Нині зарплата рядового депутата становить 28 тис. грн. Плюс 35 тис. дається на виконання депутатських повноважень. Ще 10 тис. на транспортні витрати – авіаквитки та пальне для поїздок на зустрічі з виборцями. А також 19,5 тис. на оренду житла. Загалом 83,5 тис. грн на місяць.

Факти ICTV раніше писали про те, що Новосад розповіла, чи влаштовує її зарплата в Міністерстві освіти.