Щорічно 21 січня відзначається Міжнародний день обіймів.

Свято з’явилося у 1986 році в США як Національний день обіймів (National Hugging Day), а потім стрімко поширилося світом.

Вважається, що його ініціаторами є студенти. У цей день хлопці та дівчата обіймали один одного без жодного інтимного натяку. Чому вони обрали саме цю дату, достеменно невідомо.

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За традицією 21 січня можна обійняти навіть незнайому людину. Прості та дружні обійми здатні підбадьорити, тобто це своєрідний спосіб психологічної підтримки.

Ми зібрали факти про те, що обійматися не лише приємно, а й корисно.

Чим корисні обійми – сім фактів

Обійми чотири рази на день необхідні людині, щоб вижити, вісім – щоб відчути гармонію життя та 12 – щоб рости над собою, вважає американський психотерапевт Вірджинія Сатир. Відомий американський економіст і доктор філософії Пол Зак рекомендує обніматися не менше восьми разів на день – щоб насолоджуватися життям і почуватися щасливим. Обійми з близькою людиною позбавляють від втоми, почуття самотності, підвищують самооцінку, допомагають побороти страх, знімають підвищену напругу. Вчені пояснюють це тим, що у відповідь на фізичний дотик гіпофіз виробляє підвищену дозу окситоцину (гормону любові). 10-секундні обійми раз на день здатні значно поліпшити самопочуття: боротися зі стресом, депресією та втомою, знизити ризик серцево-судинних патологій, підвищити імунітет і навіть допомагають у боротьбі з інфекціями. Італійські вчені стверджують, що люди, які часто обіймаються, живуть втричі довше. Обійми також здатні втамувати біль. Британські неврологи з університетського коледжу Лондона довели, що зменшити неприємні відчуття можна навіть обіймаючи самого себе. Діти, яких з народження рідко обіймали, у дорослому житті можуть виявитися нездатними любити інших.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.