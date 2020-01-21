В офісі Instagram повідомили, що у соцмережі зникне кнопка IGTV через те, що занадто мало людей використовують цей функціонал.

Контент, який публікують за цим посиланням, користувачі знаходять іншими способами, тому Instagram видаляє комбінацію клавіш швидкого доступу IGTV у верхньому правому куті головного екрана програми.

IGTV — це відеослужба Instagram, яка спочатку мала на меті робити пости вірусними, як у YouTube.

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– Більшість людей знаходять контент IGTV за допомогою попереднього перегляду у стрічці каналів у рубриці Explore та у профілях творців контенту, —повідомили у Instagram.

Видалення кнопки означає, що користувачам тепер доведеться більше заглиблюватися у контент додатку, щоб знайти вміст IGTV. Додавати відео можна, як і раніше.

Змінилося лиш те, що кнопку швидкого доступу прибрали.

Користувачі можуть завантажити окремий додаток IGTV, але дані свідчать про те, що порівняно невелика частка користувачів (трохи більше мільярда) завантажила його.

Це мало, якщо порівнювати із статистикою популярності додатку-конкурента TikTok.

Раніше Факти ICTV пояснювали як завантажити кілька фото в одну Instagram stories.

Джерело: The Verge