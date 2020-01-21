Різдвяний день або, як його ще називають, Пів-Івана українці щороку святкують 21 січня. Він пов’язаний із завершенням усіх зимових свят.

Різдвяний день в народі більше відомий як виряджання або проганяння свят. Свято відзначають рівно через два тижні після Різдва Христового.

В цей день також вшановують пам’ять Григорія Чудотворця – ченця Києво-Печерського монастиря, який зцілював хворих.

Виряджання знаменувало закінчення різдвяно-новорічного циклу свят. На Пів-Івана був звичай, який називали роз’їзди або гребені. В будинок заносили ткацькі інструменти. Заміжні жінки прив’язували мотузку до гребеня і йшли в гості сповіщати про закінчення свят.

Розважалися в Різдвяний день і чоловіки. Вони брали в’язанки гречаної соломи, яку змолотили в пилипівський піст, і розносили їх по сусідах. Коли гість заходив в будинок, то казав Нате вам ковбаси! і після цього починалося частування.

Проганяли свята за обрядовим столом, виголошуючи тости і примовляння.

За традицією, побажання висловлював господар. Він просив у Бога здоров’я для всієї сім’ї, доброго врожаю та згадував померлих родичів.

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Свято Пів-Івана означало закінчення відпочинку для молоді. У народі з цієї нагоди казали Тік і притік причинок приволік, тобто час братися за роботу.

У Різдвяний день доїдали святкові страви та утримувались від виконання господарських робіт. Можна було тільки годувати тварин.

Великим гріхом вважалось, коли на Пів-Івана жінки прали, прибирали в хаті або шили.

Якщо вірити народним прикметам, то у цей день варто було стежити за вітром. Якщо він дув з півдня, то це вказувало на грозове літо.

Які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.