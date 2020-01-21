Трималися за руки: у США пара померла в один день після 65 років шлюбу

86-річний Джек Моррісон та його 83-річна дружина Гаррієт померли з різницею в 20 годин, проживши 65 років у шлюбі.

Перед смертю подружжя зі США попросило зсунути їхні ліжка у кімнаті будинку для літніх людей і померли, тримаючись за руки.

– Це була справжня історія кохання, гідна книг, – розповіла доглядальниця сімейної пари Сью Вагенер.

Протягом свого світлого шлюбу Джек і Гаррієт робили майже усе разом. Чоловік навіть вставав перед дружиною щоранку, щоб приготувати каву і годинами чекав у машині, коли кохана йшла до перукаря, розповів друг сім’ї.

Читайте: Американка через помилку лікарів народила дитину іншої раси

– Ви не бачили Джека, якщо не бачили Гаррієт, – сказав він.

Як повідомлялося, подружня пара в Україні змогла народити дитину, незважаючи на діагноз безпліддя.

Джерело: People

Фото: People