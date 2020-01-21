У всьому світі 21 січня відзначають дуже тепле і приємне свято – День обіймів.

Невідомо хто саме придумав це свято, але вважається, що його ініціатори – студенти.

У цей день можна і навіть потрібно обіймати всіх навколишній, не обов’язково, щоб ви були з ними знайомі.

Читайте: Календар свят на січень 2020

Ось вам кілька цікавих фактів про обійми: в Канаді та Великій Британії були зафіксовані найдовші обійми тривалістю 24 години і 33 хвилини і 24 години і 44 хвилини; обійми тривалістю не менше 20 секунд діють цілюще.

Тому швидше відзначати це свято, адже це не лише приємно, але і корисно.

Однак, якщо у вас є близькі, яких хочеться обійняти, але не маєте такої можливості, то можна їх привітати в мережі. Для цього Факти ICTV створили оригінальні листівки з Днем обіймів.

Листівки до Дня обіймів

Міжнародний день обіймів – листівки

Привітання з Днем обіймів

Святкові листівки з Днем обіймів

День обіймів – листівки

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних і професійних свят на 2020 рік.