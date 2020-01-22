Apple представить бюджетний iPhone у березні – Bloomberg

Підрядники Apple Inc. планують запустити виробництво нового бюджетного iPhone в лютому.
Компанія представить новинку в березні. Це буде перший бюджетний iPhone після iPhone SE, який випустили у 2016 році і продавали за $399.
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Очікується, що нова модель з дисплеєм 4,7 дюйма буде схожа на iPhone 8. У смартфона буде кнопка Home з вбудованим сканером відбитків пальців.
Модель працюватиме на тому ж процесорі, що і iPhone 11.
Раніше ми писали про те, що з 2021 року iPhone виходитимуть двічі на рік.
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