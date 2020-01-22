Nike Adapt BB 2.0 – нова версія баскетбольних кросівок із функціями автоматичного шнурування і електронної адаптації під форму ноги з’явлиться у продажу 16 лютого.

Як і попереднє покоління Adapt BB, для регулювання посадки взуття для кожної ноги необхідна синхронізація зі смартфоном. Обхват ступні відбувається завдяки регульованим стяжкам із електронними приводами.

У Nike запевняють, що нові кросівки легше надягати, ніж минулу модель.























Nike Adapt BB 2.0: дата виходу і характеристики розумних кросівок / 6 фотографий

Також у передній частині взуття розміщена спеціальна прокладка, що амортизує удари.

Заряджатися кросівки, як і раніше, швидше за все, будуть від бездротової станції у вигляді килимка. Інформації від виробника щодо цього поки немає.

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Ціну Nike Adapt BB 2.0 оголосять пізніше. Вартість першого покоління кросівок становила $350.

Як повідомлялося, першу версію Nike Adapt випустили у лютому минулого року.