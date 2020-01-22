У західних регіонах України 22 січня очікується мокрий сніг. Температура вдень 2°…5°, а вночі 2°…-2°.
На Півночі, Сході та в Центрі країни також синоптики прогнозують опади. Стовпчики термометрів вдень покажуть 1°…4°, вночі -1°…3°.
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У південних областях буде хмарно з проясненнями, опади не очікуються. Температура вдень 1°…7°, а вночі 0°…3°.
До слова, синоптик Наталя Діденко прогнозує, що снігопади прийдуть в Україну не раніше ніж за тиждень – з 24 січня.
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