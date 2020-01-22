PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 22 січня (КАРТА)

У західних регіонах України 22 січня очікується мокрий сніг. Температура вдень 2°…5°, а вночі 2°…-2°.

На Півночі, Сході та в Центрі країни також синоптики прогнозують опади. Стовпчики термометрів вдень покажуть 1°…4°, вночі -1°…3°.

Читайте: Мокрий сніг і мороз до -8: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)

У південних областях буде хмарно з проясненнями, опади не очікуються. Температура вдень 1°…7°, а вночі 0°…3°.

До слова, синоптик Наталя Діденко прогнозує, що снігопади прийдуть в Україну не раніше ніж за тиждень – з 24 січня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка