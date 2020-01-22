22 січня – державне свято День Соборності України. Воно з’явилося в 1919 році, в день проголошення Акту возз’єднання УНР та ЗУНР. День соборності України – свято народної єдності, яке символізує воз’єднання східної та західної частини країни.
Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Іона-чудотворця та Пилипа.
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Іменини святкують Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.
Прикмети на 22 січня:
- Якщо сьогодні ясна погода, то рік буде щасливим та врожайним.
- Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться.
- Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління.
Що не можна робити 22 січня:
- Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
- Не можна займатись важкою фізичною роботою.
- Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги.
Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.