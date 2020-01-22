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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 22 січня

22 січня – державне свято День Соборності України. Воно з’явилося в 1919 році, в день проголошення Акту возз’єднання УНР та ЗУНР. День соборності України – свято народної єдності, яке символізує воз’єднання східної та західної частини країни.

Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Іона-чудотворця та Пилипа.

Читайте: День соборності України 2020: історія і традиції свята

Іменини святкують Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.

Прикмети на 22 січня:

  • Якщо сьогодні ясна погода, то рік буде щасливим та врожайним.
  • Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться.
  • Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління.

Що не можна робити 22 січня:

  • Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею.
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою.
  • Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.

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