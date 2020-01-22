22 січня – державне свято День Соборності України. Воно з’явилося в 1919 році, в день проголошення Акту возз’єднання УНР та ЗУНР. День соборності України – свято народної єдності, яке символізує воз’єднання східної та західної частини країни.

Православні віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Іона-чудотворця та Пилипа.

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Іменини святкують Петро, Пилип, Антоніна, Пахом та Захар.

Прикмети на 22 січня:

Якщо сьогодні ясна погода, то рік буде щасливим та врожайним.

Якщо на деревах помітно чимало ворон, то морози скоро посиляться.

Якщо птахи сидять на снігу, то варто очікувати на потепління.

Що не можна робити 22 січня:

Не можна зловживати алкоголем та шкідливою їжею.

Не можна займатись важкою фізичною роботою.

Не можна ігнорувати тих, хто потребує вашої допомоги.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.