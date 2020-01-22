День соборності України щороку відзначають 22 січня. Саме в цей день у 1919 році відбулося об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу.
На державному рівні свято почали відзначати з 1999 року згідно з указом президента.
Сьогодні День соборності є символом духовного єднання українців. Саме тому його ще називають Днем української єдності.
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З нагоди святкування Факти ICTV підготували привітання з Днем соборності України в картинках, щоб ви могли привітати своїх друзів з цим важливим для українців днем.
З Днем соборності України
День соборності України 2020
З Днем соборності України картинки
З Днем соборності України привітання
Привітання з Днем соборності України
До речі, незмінною традицією свята є утворення живого ланцюга. Фото і відео, як у Києві на мосту Патона утворили живий ланцюг, можна переглянути у нашому матеріалі.