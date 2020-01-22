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Факти / Lifestyle

З Днем соборності! Найкращі привітання у картинках

День соборності України щороку відзначають 22 січня. Саме в цей день у 1919 році відбулося об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу.

На державному рівні свято почали відзначати з 1999 року згідно з указом президента.

Сьогодні День соборності є символом духовного єднання українців. Саме тому його ще називають Днем української єдності.

Читайте: День соборності України 2020: історія і традиції свята

З нагоди святкування Факти ICTV підготували привітання з Днем соборності України в картинках, щоб ви могли привітати своїх друзів з цим важливим для українців днем.

з днем соборності

З Днем соборності України

день соборності України

День соборності України 2020

день соборності України

З Днем соборності України картинки

з днем соборності України

З Днем соборності України привітання

привітання з днем соборності України

Привітання з Днем соборності України

До речі, незмінною традицією свята є утворення живого ланцюга. Фото і відео, як у Києві на мосту Патона утворили живий ланцюг, можна переглянути у нашому матеріалі.

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