Китайський Новий рік настане 25 січня. Для китайців ця дата вважається святом весни, адже саме в цей день починалися посівні роботи.

У це свято всі жителі збираються вдома у батьків, навіть якщо знаходяться у від’їзді.

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Ніч, коли сім’я збирається за столом, називають ніччю зустрічі перед розлукою. Коли всі збираються за столом, вони обговорюють найяскравіші події року, що минає.

Святкування китайського Нового року триває 15 днів. В цей час китайці веселяться, ходять один до одного в гості і дарують подарунки.

Нагадаємо, в Китаї дуже люблять це свято, тому на нього дають сім вихідних днів. Факти ICTV писали про традиції китайського Нового року.