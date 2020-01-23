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Факти / Lifestyle

Коли починається китайський Новий рік

Китайський Новий рік настане 25 січня. Для китайців ця дата вважається святом весни, адже саме в цей день починалися посівні роботи.

У це свято всі жителі збираються вдома у батьків, навіть якщо знаходяться у від’їзді.

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Ніч, коли сім’я збирається за столом, називають ніччю зустрічі перед розлукою. Коли всі збираються за столом, вони обговорюють найяскравіші події року, що минає.

Святкування китайського Нового року триває 15 днів. В цей час китайці веселяться, ходять один до одного в гості і дарують подарунки.

Нагадаємо, в Китаї дуже люблять це свято, тому на нього дають сім вихідних днів. Факти ICTV писали про традиції китайського Нового року.

Фото: Dreamstime

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