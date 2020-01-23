Масляна 2020 починається 24 лютого. Триває Масляна тиждень – до 1 березня.

Понеділок буде першим днем, а Прощена неділя – заключним. Потім підуть довгі сім тижнів Великого посту. Тому треба встигнути нагулятися і вдосталь порадіти.

Масляна святкувалась ще язичниками. Свято пов’язували з прославлянням бога Сонця Ярила.

Згодом святкування Масляної перейшло і у наші традиції.

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Масляна відома всенародними гуляннями: це танці, співи, катання з гірок на санчатах, спорудження масляного опудала, костри тощо.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.