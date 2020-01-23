У льодовиках Тибету виявили 28 невідомих вірусів

Вчені з США та Китаю знайшли в пробах стародавнього льоду з Тибету віком 15 тис. років 28 невідомих вірусів.

У 2015 році, аби взяти проби, просвердлили 50 метрів льодовика на північному заході Тибетського плато в Китаї.

При свердлінні та транспортуванні льоду поверхня проб була заражена бактеріями, тому вони вивчали внутрішню частину зразків.

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Дослідники побоюються, що танення льодовиків через глобальне потепління може призвести до виділення патогенних мікроорганізмів в навколишнє середовище.

Тому вони хочуть якомога більше знати про ці віруси.

Нагадаємо, надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішив поки не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.

Вже вісім країн підтвердили фіксацію коронавірусу: Китай, Таїланд, Південна Корея, Тайвань, В’єтнам, Сінгапур, Японія, Саудівська Аравія.

Джерело: biorxiv.org