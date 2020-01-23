Китайський Новий рік 2020 почнуть святкувати 25 січня. Зазвичай його відзначають 15 днів, але багато жителів країни люблять брати відпустку на цей час, щоб відпочити довше.

Факти ICTV розповідають, як зустрічають китайський Новий рік.

Традиції святкування китайського Нового року

Перший день

Перший день китайського Нового року починається зі святкової вечері, гучних феєрверків і галасливого гуляння. Обов’язково всією сім’єю спалюють бамбукові палички, більш того, вважається, що чим гучніше буде свято, тим щасливіше і радісніше пройде рік.

На столі обов’язково має бути багато страв, особливо м’ясних – це і свинина, і в’ялене м’ясо, і китайська ковбаса, а також риба. Після вечері всі зазвичай відправляються в гості. Також у цей день обов’язково необхідно сходити на кладовище до своїх родичів, щоб вшанувати їх пам’ять.

Другий день

Другий день китайського Нового року починається з молитви – сімейні люди просять здоров’я і щастя всім своїм близьким, люди похилого віку – довголіття, ділові люди і бізнесмени – процвітання і збагачення.

Після чого кожен обов’язково відвідує своїх батьків і бабусь. Дітям дарують червоні конверти з грошима. Для жебраків другий день свята – це величезна вдача, адже вони можуть прийти в гості і попросити їжі і милостиню. Зазвичай китайці намагаються допомогти, чим можуть.

Третій і четвертий дні

За ці два дні китайці намагаються вшанувати всіх своїх товаришів і родичів і прийти в гості, щоб привітати. Вони вважають, що цей день необхідно провести з близькими, щоб і в майбутньому році бути разом. З цього періоду всі великі корпорації запускають свою роботу і все поступово повертається у звичне русло.

П’ятий і шостий дні

Ці дні присвячені багатству і бізнесу, а тому й інші компанії починають працювати, але виходять на роботу не просто так, а обов’язково запускають феєрверки. А ранок кожного китайця починається з особливої страви, яка називається цзяоцзі – нагадує пельмені.

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Сьомий день

Як і другий день свята, сьомий день прийнято починати з молитви і вшанування Бога. Вважається, що у цей день була створена людина. Щоб доходи тільки збільшувалися і бізнес процвітав, китайці готують спеціальний салат із сирої риби під назвою Yusheng.

Восьмий, дев’ятий і десятий дні

Всі китайці вже повертаються на роботу, а вечорами влаштовують невеликі сімейні святкові вечері – обов’язково з молитвою, після чого відправляються у храм, щоб запалити особливі свічки. На вечерю кожна господиня готує юаньсяо, які схожі на невеликі колобки.

11-й день

У Китаї – це день зятя, коли тесть обов’язково влаштовує найгаласливіше і найбагатше свято для чоловіка своєї дочки.

12-14 дні

В основному у цей період немає свят, адже всі зайняті підготовкою до найголовнішого свята – свята ліхтарів. Всі купують прикраси, ліхтарі, навіси для ліхтарів.

Всі три дні китайці харчуються тільки корисною їжею і не їдять м’ясо, щоб очистити свій організм від шлаків. Також у ці дні намагаються викроїти хвилинку, щоб помолитися за процвітання, благополуччя і багатство.

15-й день

У місті зазвичай у цей день влаштовують концерти, театральні вистави, люди із запаленими ліхтарями ходять по площі разом зі своїми сім’ями, а навколо гримлять феєрверки та петарди. На столі зазвичай стоять цзяоцзи і клейкий солодкий рис.

У Сінгапурі та Малайзії існує цікава і романтична традиція у це свято. Для цього самотні дами на мандарин прикріплюють свій номер телефону, а потім відправляють фрукт річкою. Неодружені чоловіки, у свою чергу, ловлять ці мандарини, з’їдають їх, після чого дзвонять, щоб познайомитися з дамою.

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