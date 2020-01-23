23 січня – день пам’яті святителя Григорія, єпископа Нісського. Його вважають одним з Отців церкви.

У народі на Григорія-літовкажчика стежили за погодою – вона вказувала, яким буде літо.

Іменини сьогодні у Анатолія, Арсенія, Григорія, Зіновія, Макара, Павла, Пахома, Петра та Феофана.

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Також 23 січня у всьому світі відзначають День почерку або День ручного письма (National Handwriting Day). Свято створено з метою нагадати про унікальність та важливість рукописного тексту і необхідності практикуватися в ньому.

Прикмети на 23 січня:

На стогах та деревах іній – літо буде прохолодним і дощовим.

Ясна погода – до сухого і жаркого літа.

Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба.

Іній не проходить до вечора – незабаром погода зіпсується.

Південний вітер – буде багато гроз у літню пору.

Що не можна робити 23 січня:

З будинку не можна виносити сміття – щоб не винести щастя.

Скаржитися на своє здоров’я без видимих на те причин.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.