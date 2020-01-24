Преподобного Феодосія Великого вважають засновником монастирів, в яких всі жили гуртом.

Родом був із Каппадокії. З дитинства наполегливо займався церковним читанням і співом. В юності відвідав Святу Землю. Саме там преподобний Симеон Стовпник передбачив йому майбутнє пастирське служіння.

Феодосій оселився в Палестині в пустельній печері. Тут він провів 30 років у молитвах.

У роки усамітнення навколо подвижника поступово почали збиратися ті, хто бажав жити під його керівництвом. Коли стіни печери вже не могли всіх вмістити, Федосій вирушив на пошуки нової обителі.

Взявши з собою кадило з холодними вугіллям, він пішов у пустелю і почав молитися, щоб Господь вказав місце. Раптово вугілля розсипалося і загорілося. На цьому місці преподобний і заснував перший чернецький монастир, або Лавру.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Незабаром Лавра преподобного Феодосія стала знаменитою, в ній зібралося до 700 ченців. Вона служила ближнім, надавала допомогу усім бідним і притулок мандрівникам.

У монастирі преподобний влаштував окремі лікарні для ченців та мирян, а також притулок для людей похилого віку.

Помер Феодосій у глибокій старості в 529 році. Тіло святого поклали у печері, в якій він жив до початку свого подвигу.

Народні прикмети на Феодосія:

Яка погода на Феодосія – таким буде і весь листопад.

Якщо тепло – весна настане рано.

Немає вітру – чекайте хорошого врожаю.

Вранці сніг – ввечері вдарить мороз, холодні дні триватимуть довго.

Якщо зіграти весілля 24 січня – шлюб буде щасливим.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.