Преподобного Феодосія Великого вважають засновником монастирів, в яких всі жили гуртом.
Родом був із Каппадокії. З дитинства наполегливо займався церковним читанням і співом. В юності відвідав Святу Землю. Саме там преподобний Симеон Стовпник передбачив йому майбутнє пастирське служіння.
Феодосій оселився в Палестині в пустельній печері. Тут він провів 30 років у молитвах.
У роки усамітнення навколо подвижника поступово почали збиратися ті, хто бажав жити під його керівництвом. Коли стіни печери вже не могли всіх вмістити, Федосій вирушив на пошуки нової обителі.
Взявши з собою кадило з холодними вугіллям, він пішов у пустелю і почав молитися, щоб Господь вказав місце. Раптово вугілля розсипалося і загорілося. На цьому місці преподобний і заснував перший чернецький монастир, або Лавру.
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Незабаром Лавра преподобного Феодосія стала знаменитою, в ній зібралося до 700 ченців. Вона служила ближнім, надавала допомогу усім бідним і притулок мандрівникам.
У монастирі преподобний влаштував окремі лікарні для ченців та мирян, а також притулок для людей похилого віку.
Помер Феодосій у глибокій старості в 529 році. Тіло святого поклали у печері, в якій він жив до початку свого подвигу.
Народні прикмети на Феодосія:
- Яка погода на Феодосія – таким буде і весь листопад.
- Якщо тепло – весна настане рано.
- Немає вітру – чекайте хорошого врожаю.
- Вранці сніг – ввечері вдарить мороз, холодні дні триватимуть довго.
- Якщо зіграти весілля 24 січня – шлюб буде щасливим.
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