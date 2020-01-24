Детальний гороскоп на тиждень з 27 січня до 2 лютого 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Намагайтеся не давати волю негативним емоціям, бо це не допоможе розрядитися, а навпаки, надовго зупинить розвиток справ і рішення проблем. Краще спілкуватися з приємними людьми.

Читайте: Фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

Гороскоп для Овнів

У цей час ваша фізична та психічна активність будуть на висоті. Також зростають імпульсивність, підприємливість та ініціативність. Крім того, в ці дні будете прагнути до першості, а азарт переповнюватиме. Це період спонтанності, вам захочеться реалізувати все та одразу. На перше місце виходять особисті інтереси. У вас з’явиться бажання нав’язати свою волю навколишнім, а це може спровокувати суперечки, сварки та необдумані вчинки.

Гороскоп для Тельців

Кохання та потяг до естетики всередині вас розквітають, також зростають гастрономічні потреби. У цей період ви стаєте спокійнішими, ґрунтовнішими та обережнішими, але водночас повільнішими. Навколишнім складно вмовити вас на що-небудь, бо зростає недовіра. Меркантильність не дозволить вам витратити ні копійки зайвої. Близькі люди будуть незадоволені вашою впертістю та капризами.

Гороскоп для Близнюків

Особисті інтереси та відсутність компромісів у думках будуть супроводжувати вирішення ділових питань, а як результат – негативний вплив на стосунки з керівництвом і колегами. Уникайте переговорів і нарад, відповідальних виступів, укладення угод і великих витрат. Фінансові операції, питання, пов’язані з майном і розподілом прибутку, принесуть додаткові складнощі.

Гороскоп для Раків

Успіх або краще становище в суспільстві допоможе отримати щасливий випадок. Також ваші особисті якості створять можливість проявити себе та справити враження на навколишніх. У цей період життєві сили будуть на висоті, крім того, ви будете задоволені своїми вчинками. Ситуації та взаємини напевно дадуть вам привід пишатися собою. У цей час можна зайнятися партнерськими взаєминами.

Гороскоп для Левів

У цей період можливі сварки з керівництвом, також ви відчуєте тиск збоку. Краще не ухвалювати важливих рішень – через невпевненість у собі легко можна помилитися. Також постарайтеся утриматися від особистих конфліктів. На цьому тижні вас будуть приваблювати сильні та енергійні люди, але підтримувати стосунки з ними зможете лише за взаємної користі.

Гороскоп для Дів

Сприятливий час для ухвалення важливих рішень. У цей період варто братися за підготовку та проведення ділових зустрічей, а також торгових угод і переговорів про спільну роботу. Громадські зв’язки зростають, з’являються нові знайомства. Навколишні звертають на вас увагу. Крім того, ви можете впливати на людей, переконуючи їх у чомусь. Легко знайдете спільну мову з керівництвом і впливовими особами, зможете висловити свої ідеї.

Гороскоп для Терезів

Інтелектуальна та творча робота добре йде. Сприятливий період для участі в брифінгах, конференціях. Вам вдасться домовитися з керівництвом, владою, ефективно висловити свої ідеї. Вдало складуться відрядження, відвідування офіційних організацій. Знання та відомості, які отримаєте в цей період, відкладуться надовго, а потім ви зможете ними успішно скористатися.

Гороскоп для Скорпіонів

Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних відносин. У вас зростає бажання придушувати партнера, стверджувати свій авторитет, наполягати на своїй думці, а це може ускладнити наявну ситуацію. Нервозність, поганий настрій, погіршення самопочуття, втрата пильності і підтримки з боку близьких людей сприяють появі негативних емоцій. Тому краще відкласти укладання угод або вирішення фінансових питань.

Гороскоп для Стрільців

Вам вдасться ефектно висловити ідеї, ввести на роботі деякі нововведення та вдосконалення, оптимальним чином організувати роботу колег і ділових партнерів. Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. Робота з документами, можливо, завдасть клопотів, але завершиться вдало. Вам легко даються контакти, а також вираження почуттів.

Гороскоп для Козерогів

Період сприятливий для привернення уваги до своїх справ спонсорів і впливових осіб. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, зокрема матеріальної та фінансової. У програші ви не залишитеся, якщо укладете в ці дні угоду або підпишете контракт. Більш вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю. Цей період ви можете з успіхом використовувати для налагодження стосунків у парі.

Гороскоп для Водоліїв

У контактах і зв’язках стаєте дуже активними та енергійними. Добре проявляєте себе в своїй професії, з’являється творча активність, впевненість у собі. Наполегливість у вираженні своїх ідей та інтересів приносить вам бажаний результат. Можливі невеликі поїздки за дорученнями або у справах. З керівництвом ви легко знайдете спільну мову, зможете висловити свої міркування. Добре йде творча та інтелектуальна робота.

Гороскоп для Риб

Ви веселі, оптимістичні, відчуваєте бажання співпрацювати, будувати творчі плани. Зростає привабливість і фізична чарівність, ви можете скористатися цим під час налагодження контактів з протилежною статтю: керівництвом, підлеглими або діловими партнерами. Можете розраховувати на фінансову допомогу, підтримку та розуміння. Період сприятливий для ділових візитів, створення об’єднань і відкриття спільних підприємств.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.