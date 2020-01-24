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Факти / Lifestyle

Календар магнітних бур у січні 2020

Магнітні бурі в січні нагрянуть шість разів. Всі спалахи на сонці відбудуться в першій половині місяця.

Перші коливання прогнозуються відразу після Нового року – 1 і 2 січня.

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Магнітні бурі у січні 2020:

  • 1 та 2 січня
  • 6 січня
  • 10 січня
  • 15 та 16 січня

Магнітні бурі в січні 2020 року не будуть екстремальними, але метеозалежні люди можуть їх відчути. Сонце в цьому місяці буде знаходитися мінімальній фазі активності.

У ці дні можуть початися сильні головні болі, стрибки тиску, слабкість, сонливість або безсоння.

Нагадаємо, в період коливань магнітного поля потрібно більш ретельно стежити за своїм здоров’ям. Факти ICTV розповідали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.

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