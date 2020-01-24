Місячний календар на січень 2020 буде здебільшого сприятливим. У цей період буде досить багато днів, які підходитимуть для всіх видів справ і починань.

Також буде багато можливостей, щоб поліпшити відносини з родичами.

Факти ICTV склали місячний календар на січень 2020 по днях.

Місячний астропрогноз на 1 січня

За умови уважності та відповідального ставлення до сказаних слів день буде плідним для ділової активності. Нові ідеї можуть отримати вагому підтримку з боку близьких родичів або нових знайомих.

Місячний астропрогноз на 2 січня

Складний день для спілкування з товаришами по службі або партнерами. Старі незавершені справи спливуть саме в цей день і віднімуть багато сил і часу. День вдалий для подорожей, поїздок і переїзду. Нові справи вимагають більш ґрунтовного опрацювання і серйозної підготовки.

Місячний астропрогноз на 3 січня

Критичний день. Потрібно бути готовим до боротьби з обманом та ілюзіями. Необхідно намагатися стримати себе і не випускати на поверхню негативне ставлення до навколишніх людей. Загострення конфлікту і конфронтація не принесуть користі жодній зі сторін. Увагу краще приділити продовженню давно розпочатих справ, що вимагають рутинного виконання.

Місячний астропрогноз на 4 січня

Сприятливий час для творчості, любові і духовних пошуків. Добре просуваються абсолютно будь-які справи. Неприємні події якщо і трапляться, то будуть короткочасними і не принесуть відчутної шкоди.

Місячний астропрогноз на 5 січня

Один з найбільш позитивних і енергетично потужних днів місяця. Втілення будь-яких планів і задумів призведе до бажаних результатів з найменшими витратами сил з вашого боку. Можна сміливо вирушати в довгу подорож.

Місячний астропрогноз на 6 січня

Не дуже сприятливий день для любовних та інших міжособистісних відносин. Підвищена ймовірність конфліктів і розбіжностей і в діловій сфері. День краще присвятити благодійності, роздавати милостиню, робити подарунки, виконувати прохання інших людей.

Місячний астропрогноз на 7 січня

День самоаналізу. Якщо вдасться розібрати свої помилки і витягти з них урок, то у вас з’явиться реальна можливість підняти авторитет і зміцнити своє становище в очах навколишніх. Дуже ймовірний сплеск творчої енергії та активності.

Місячний астропрогноз на 8 січня

Сприятливий день для важливих починань. Можете сміливо просувати свої пропозиції, вони обов’язково знайдуть відгук і будуть прийняті. Однак варто все гарно продумати і зважити, оскільки почати можна справу не тільки таку, яка веде до перемоги, але і таку, що закінчується повним крахом. День хороший для зміцнення родинних стосунків.

Місячний астропрогноз на 9 січня

День спокус. Події залежать не від того, яким шляхом ви йдете, а від ваших реакцій на них. Дуже велика ймовірність ускладнення стосунків з близьким оточенням.

Місячний астропрогноз на 10 січня

Гармонійний день. Все перебуває в рівновазі. Відчутний надлишок сил найкраще направити в творче русло або на фізичне навантаження, інакше енергія може знайти вихід в необдуманих вчинках і діях.

Місячний астропрогноз на 11 січня

День відчуття радості від буття, набуття внутрішньої свободи. Ідеальний час для укладення шлюбу та сублімації статевої енергії.

Місячний астропрогноз на 12 січня

Досить несприятливий день, пов’язаний з виникненням несподіваних проблем, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Місячний астропрогноз на 13 січня

Критичний день. В ідеалі — залишатися вдома і не відвідувати людних місць. Найкраще присвятити час моральному очищенню. Найнесприятливіший день для укладення шлюбу або інших партнерських угод.

Місячний астропрогноз на 14 січня

Ідеальний день для різних практик, спрямованих на очищення і тренування сили духу. День кармічних відплат. Бажане усамітнення, оскільки перебування в колективі загрожує конфліктними ситуаціями.

Місячний астропрогноз на 15 січня

День творчої та фізичної активності. Корисна колективна робота, всілякі поїздки або подорожі. Корисні водні процедури, повітряні ванни і будь-які фізичні вправи.

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Місячний астропрогноз на 16 січня

День гарний для осмислення життєвого досвіду і будівництва. Спілкування з партнерами і товаришами по службі пройде в позитивному руслі.

Місячний астропрогноз на 17 січня

Досить суперечливий день. Можливі ревнощі і заздрість з боку партнерів. Краще проявити обережність і не починати нових справ.

Місячний астропрогноз на 18 січня

Нейтральний і відносно пасивний день. Відносини з іншими людьми необхідно будувати без грубої сили, не конфліктувати. Найкраще не затівати нічого нового, а продовжувати вже розпочаті справи. День хороший для зачаття, лікування і профілактики здоров’я.

Місячний астропрогноз на 19 січня

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду або відрядження. Присвятіть себе неспішним справам. Дуже корисна концентрація на духовних проблемах, непогано виспатися і відпочити. Можливе загострення хронічних захворювань.

Місячний астропрогноз на 20 січня

Складний, критичний день. Намагайтеся утриматися від будь-якої активної діяльності абсолютно у всіх сферах. Краще зберегти життєві сили, ніж розтратити їх на порожню балаканину. Присвятіть себе посту, стриманості. Звільніться від непотрібних контактів і подивіться на життя тверезим поглядом.

Місячний астропрогноз на 21 січня

В цей день з’являється хороша можливість поглянути на все з іншої точки зору і виявити щось, раніше втрачене з виду. Корисно спілкування з представниками старшого покоління, яке дозволить набратися життєвої мудрості.

Місячний астропрогноз на 22 січня

Сприятливий день для будь-яких справ: від придбання нового автомобіля до ремонту квартири. Можлива поява деяких проблем, пов’язаних з ослабленням здоров’я. Корисно прислухатися до порад партнерів — це піде на користь і дозволить уникнути неприємностей.

Місячний астропрогноз на 23 січня

Несприятливий день. Пов’язаний зі зниженням загального життєвого тонусу організму, проявом хронічних захворювань. Велика ймовірність депресивного стану, травм і обманів. День краще провести у вирішенні тільки найнеобхідніших життєвих питань, гнати від себе погані думки.

Місячний астропрогноз на 24 січня

День підбиття підсумків, завершення справ. Будь-які починання і нові проекти варто перенести на більш сприятливий для цього час. Якщо ви відчуваєте потяг до спілкування, то краще проведіть час з близькими родичами або старими партнерами, здатними дати правильну пораду і надати моральну підтримку. Дуже корисно покаяння в гріхах минулого і прощення кривдників.

Місячний астропрогноз на 25 січня

День хороший для початку циклу фізичних вправ, лікувального голодування або дієти. Будь-які починання в цей день отримують додаткове енергетичне підживлення. Слід звернути увагу на такі негативні якості, як злість і скупість, оскільки їх подолання допоможе реалізувати нові починання.

Місячний астропрогноз на 26 січня

День боротьби, агресивності і напору. Загострення конфліктів навіть між близькими людьми. Щоб не нагнітати атмосферу і не псувати настрій ні собі, ні оточенню, бажано докласти максимум зусиль для придушення негативних емоцій, перенаправивши свою енергійність на фізичні вправи.

Місячний астропрогноз на 27 січня

У цей день рекомендовано будувати плани і починати нові проекти. На фізіологічному рівні в першу місячну фазу організм накопичує сили. Енергійність ще мала у всіх сферах життя – чи то самопочуття, чи особисте життя або бізнес. Як і в роботі, в особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і, цілком ймовірно, виведення їх на найбільш високий рівень. Швидко виникають нові зв’язки і знайомства.

Місячний астропрогноз на 28 січня

Нехтування своїми принципами, нерішучість і сумнівність можуть привести до істотних змін ваших планів і поставити хрест на досягненні запланованих починань. Варто проявити максимальну свідомість і намагатися уникнути негативних впливів ззовні. Особливу увагу необхідно приділити у цей день їжі.

Місячний астропрогноз на 29 січня

Один з найсприятливіших днів. У багатьох людей в цей день проявляється дар передбачення, загострюється інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності. Добре просувається наукова або громадська діяльність, легко налагоджуються найрізноманітніші контакти. День сприятливий для романтичного спілкування з представниками протилежної статі.

Місячний астропрогноз на 30 січня

Сьогодні загостриться інтуїція і дозволить відрізняти союзників від недругів. Енергія дня подарує славу, шану, успіх у суспільстві. Вдаються всі справи, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Але якщо такої впевненості немає, краще відкласти справу на потім. В цей день вдаються контакти з начальством, будуть успішними переговори.

Місячний астропрогноз на 31 січня

Сьогодні варто підводити підсумки робочого тижня і звільнятися від усього непотрібного. Найкраще – це підготуватися до майбутнього тижня. І жодним чином не намагатися провернути всю роботу до кінця робочого дня.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на січень 2020. Рік почнеться з півтіньового місячного затемнення в знаку Рака. Сімейні питання вийдуть на перший план, проте до 11 січня їх не вийде вирішити.