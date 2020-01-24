Тетянин день 2020: прикмети і забобони

Народні прикмети на Тетянин день існують, як і в інші свята, але 25 січня вони вважаються особливо достовірними.
В основному, прикмети на Тетянин день стосуються погоди і врожаю.
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У Тетянин день прикмети і забобони дуже значущі, особливо для тих, хто народився в цей день. Наприклад, народжена 25 січня дівчинка обов’язково стане прекрасною господинею і хорошою матір’ю.
Прикмети погоди в Тетянин день
Якщо сонячно і тепло, то весна і літо будуть спекотними.
Сніг – до дощового літа.
Морозна і ясна погода – до хорошого врожаю.
Літо буде неврожайним, якщо на Тетяну заметіль зав’южить і потеплішає.
Сонячна погода в День Тетяни- птахи рано прилетять.
Забобони у Тетянин день
Потрібно прибратися в будинку, тому що, якщо перебувати в неприбраному житло, то можна накликати на себе біду.
Не варто гадати і проводити магічні ритуали на Тетяну, щоб не “прогадати” своє щастя.
Нагадаємо, 25 січня – це релігійне і народне свято, коли вітають з днем народження всіх Тетян. Факти ICTV підготували найкращі ідеї того, що подарувати на День Тетяни.