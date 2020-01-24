Тетянин день у 2020 році традиційно святкуватимуть 25 січня. Цей день вважається неофіційним Днем студента в Україні.

Свята мучениця Тетяна Римська прославилася своїм служінням Господу та міцністю віри. Ніякі тортури її не змусили звернутися до язичництва, а 25 січня 226 року стало датою її страти.

У XVIII в день пам’яті святої був заснований Московський університет, а при ньому побудували церкву імені святої Тетяни. До слова, мати засновника університету генерал-ад’ютанта Іван Шувалова, яку звали також Тетяна, 25 січня відзначала свій день народження.

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У цей храм студенти ходили молитися святій Тетяні про допомогу. Згодом ця традиція поширилася на весь православний світ і святу Тетяну почали вважати покровителькою студентів.

Це ім’я дуже поширене в Україні, у будь-кого є близькі та знайомі люди, яких звуть Тетяна, тому не обійдіть їх увагою та привітайте. Для цього Факти ICTV створили оригінальні листівки з Тетяниним днем.

Привітання в листівках з Тетяниним днем ​​2020

Листівки з Тетяниним днем

Вітання з Тетяниним днем ​​в листівках

Тетянин день 2020

Вітальні листівки з Тетяниним днем

Раніше Факти ICTV підготували найкращі ідеї подарунків на День Тетяни.