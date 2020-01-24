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Факти / Lifestyle

У Steam стартував великий розпродаж напередодні китайського Нового року

З наближенням китайського Нового року ігровий ресурс Steam оголосив про знижки на багато товарів.

Розпродаж триватиме до 27 січня.

pubg player

Читайте: Коли починається китайський Новий рік

Факти ICTV зібрали список найбільш вигідних пропозицій.

  • Dark Souls 3 – 225 грн (знижка 75%)
  • The Witcher 3: Wild Hunt – 161 грн (знижка 70%)
  • Resident Evil 2 Remake – 494 грн (знижка 67%)
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice – 128 грн (знижка 66%)
  • Plague Inc: Evolved – 91 грн (знижка 60%)
  • Assassin’s Creed Odyssey – 338 грн (знижка 60%)
  • Street Fighter V – 179 грн (знижка 60%)
  • Tom clancy’s Rainbow Six Siege – 168 грн (знижка 60%)
  • Payday 2 – 84 грн (знижка 50%)
  • Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition – 264 грн (знижка 50%)
  • Red Dead Redemption 2 – 719 грн (знижка 20%)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – 1439 грн (знижка 20%)

Нещодавно Факти ICTV писали про те, що Пекін скасував святкування Нового року через коронавірус.

Джерело: Steam

Фото: Dreamstime

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