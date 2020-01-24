24 січня відзначають Федосія-Весняка. Цього дня передбачали, якою буде осінь.
Також 24 січня святкують Міжнародний день ескімо. Цього дня у 1922 році власник магазину солодощів отримав патент на ескімо.
Іменини 24 січня у Віталія, Володимира, Йосипа, Михайла, Миколи, Степана та Федора.
Народні прикмети на 24 січня:
- Яка погода на Федосія, таким і буде весь листопад.
- Якщо погода цього дня буде теплою, значить, весна настане рано.
- Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
- На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.
- Скиглить собака – хтось із родини захворіє.
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Що не можна робити 24 січня:
- не можна піднімати хустку, яка лежатиме на дорозі;
- не можна приймати жодних подарунків від чужих людей;
- не можна обрізати волосся;
- не можна переходити на нову роботу.
Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.