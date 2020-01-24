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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 24 січня

24 січня відзначають Федосія-Весняка. Цього дня передбачали, якою буде осінь.

Також 24 січня святкують Міжнародний день ескімо. Цього дня у 1922 році власник магазину солодощів отримав патент на ескімо.

Іменини 24 січня у Віталія, Володимира, Йосипа, Михайла, Миколи, Степана та Федора.

Народні прикмети на 24 січня:

  • Яка погода на Федосія, таким і буде весь листопад.
  • Якщо погода цього дня буде теплою, значить, весна настане рано.
  • Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
  • На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.
  • Скиглить собака – хтось із родини захворіє.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Що не можна робити 24 січня: 

  • не можна піднімати хустку, яка лежатиме на дорозі;
  • не можна приймати жодних подарунків від чужих людей;
  • не можна обрізати волосся;
  • не можна переходити на нову роботу.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.

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