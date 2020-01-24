Якщо побачення піде не за планом: у Tinder з’явиться кнопка для виклику поліції

У додатку для знайомств Tinder з’явиться тривожна кнопка, яку користувач зможе натиснути, якщо під час побачення відчує себе в небезпеці.

Нова функція відстежуватиме місцезнаходження людини і повідомлятиме в екстрені служби в разі загрози.

Під час натискання користувачеві запропонують ввести код. Якщо він цього не зробить, диспетчер спочатку направить йому повідомлення, а потім подзвонить. Якщо користувач не відповість або проситиме про допомогу, до нього направлять поліцію.

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Нова функція буде безкоштовною. Вона з’явиться в американській версії Tinder в кінці січня. Пізніше вона стане доступна для користувачів з інших країн.

Раніше Факти ICTV розповідали, як познайомитись у Tinder.

Джерело: The Wall Street Journal