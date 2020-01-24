PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Якщо побачення піде не за планом: у Tinder з’явиться кнопка для виклику поліції

У додатку для знайомств Tinder з’явиться тривожна кнопка, яку користувач зможе натиснути, якщо під час побачення відчує себе в небезпеці.

Нова функція відстежуватиме місцезнаходження людини і повідомлятиме в екстрені служби в разі загрози.

Під час натискання користувачеві запропонують ввести код. Якщо він цього не зробить, диспетчер спочатку направить йому повідомлення, а потім подзвонить. Якщо користувач не відповість або проситиме про допомогу, до нього направлять поліцію.

Читайте: Скільки побачень через Tinder закінчуються сексом

Нова функція буде безкоштовною. Вона з’явиться в американській версії Tinder в кінці січня. Пізніше вона стане доступна для користувачів з інших країн.

Раніше Факти ICTV розповідали, як познайомитись у Tinder.

Джерело: The Wall Street Journal

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка