День Тетяни в Україні щорічно святкують 25 січня. Свято назвали на честь християнської мучениці святої Тетяни, яка жила в Римі за часів правління імператора Александра Северуса.

Вона вважається покровителькою студентів. На День Тетяни у церквах прийнято ставити свічки за успіхи в навчанні.

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Також сьогодні вітають всіх жінок із цим чудовим ім’ям. Факти ICTV пропонуються вам добірку кумедних привітань з Днем Тетяни.

Тетянки, будьте здорові,

Світленькі й чорноброві.

Хай чекає вас успіх завжди,

Вдало шлях вам свій пройти.

Щоб чекала у дома сім’я,

Гучно сміялась там дітвора.

Хай всюди вам щастить,

Усмішка на крилах летить!

***

Всіх чарівних жінок вітаю,

Всім Тетянам щастя бажаю.

Щоб краса їхня всіх дивувала, —

Хлопців розуму позбавляла.

Щоб успішними були вони,

Все на світі зробити могли.

Щоб молодість їх не лишала,

Лиш друзів нових додавала.

***

В день Тетяни я вітаю

Тебе, панночка прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

***

Що нам відомо про Тетяну

Про цю дівчину, про кохану?

А те, що всіх студентів вона знає

І їх завжди оберігає!

За благородну, за Тетяну

Бокал підняти я вже встану,

За молодість її душі

Сьогодні вип’ю від душі!

***

Ти не Даша, не Світлана,

І не Маша, не Оксана,

Не Галина, не Сусанна.

Ти найкраща – ти Тетяна!

Я з Днем Ангела вітаю,

Море радості бажаю,

Все, що мрієш, щоб збувалося,

Все, що робиш, щоб вдавалося!

Факти ICTV також підготували добірку привітань з Днем Тетяни у листівках.