День Тетяни в Україні щорічно святкують 25 січня. Свято назвали на честь християнської мучениці святої Тетяни, яка жила в Римі за часів правління імператора Александра Северуса.
Вона вважається покровителькою студентів. На День Тетяни у церквах прийнято ставити свічки за успіхи в навчанні.
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Також сьогодні вітають всіх жінок із цим чудовим ім’ям. Факти ICTV пропонуються вам добірку кумедних привітань з Днем Тетяни.
Тетянки, будьте здорові,
Світленькі й чорноброві.
Хай чекає вас успіх завжди,
Вдало шлях вам свій пройти.
Щоб чекала у дома сім’я,
Гучно сміялась там дітвора.
Хай всюди вам щастить,
Усмішка на крилах летить!
***
Всіх чарівних жінок вітаю,
Всім Тетянам щастя бажаю.
Щоб краса їхня всіх дивувала, —
Хлопців розуму позбавляла.
Щоб успішними були вони,
Все на світі зробити могли.
Щоб молодість їх не лишала,
Лиш друзів нових додавала.
***
В день Тетяни я вітаю
Тебе, панночка прекрасна,
Подарує хай Свята
Долю радісну і ясну.
Хай завжди допомагає,
Сили жити хай дає,
Біди, смуток і нещастя
Хай Тетяна відведе.
***
Що нам відомо про Тетяну
Про цю дівчину, про кохану?
А те, що всіх студентів вона знає
І їх завжди оберігає!
За благородну, за Тетяну
Бокал підняти я вже встану,
За молодість її душі
Сьогодні вип’ю від душі!
***
Ти не Даша, не Світлана,
І не Маша, не Оксана,
Не Галина, не Сусанна.
Ти найкраща – ти Тетяна!
Я з Днем Ангела вітаю,
Море радості бажаю,
Все, що мрієш, щоб збувалося,
Все, що робиш, щоб вдавалося!
Факти ICTV також підготували добірку привітань з Днем Тетяни у листівках.