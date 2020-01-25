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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 25 січня (КАРТА)

У західних регіонах України буде хмарно з проясненями. Температура вдень 2°…6°,  вночі 0°…-3°, проте місцями синоптики обіцяють заморозки до -7°.

У північних та центральних областях також опади не очікуються. Вдень 1°…4°, вночі -2°…2°.

Читайте: +5 і мокрий сніг: якою буде погода в Україні на вихідні (КАРТА)

У східній частині країні синоптики прогнозують мокрий сніг, а стовпчики термометрів вдень покажуть 2°…4°, а вночі -1°…1°.

У південних регіонах буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 5°…8°, вночі -4°…-1°.

Раніше Факти ICTV писали про прогноз погоди на зиму в Україні.

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