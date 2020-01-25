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Факти / Lifestyle

Привітання в картинках з Тетяниним днем

У День Тетяни, 25 січня, іменини відзначають усі жінки з цим прекрасним ім’ям.

Святу Тетяну вважають заступницею всіх дівчат, тому у ніч проти свята вони ворожать на майбутнє.

Якщо серед ваших близьких та друзів є Тетяни, не забудьте привітати їх з днем ангела.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання в картинках.

Читайте: Ворожіння на День Тетяни 2020: 5 найкращих способів

З Днем Тетяни

З Днем Тетяни

З Днем Тетяни

З Днем Тетяни

З Днем Тетяни

Факти ICTV також підготували найкращі ідеї того, що подарувати на День Тетяни.

Фото: Pixabay

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