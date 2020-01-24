25 січня щорічно відзначають іменини Тетяни. Свято присвячене Тетяні, яка була настоятелькою у храмі, а під час гоніння на християн її схопили та катували, вимагаючи зректися своїх переконань. Однак вона все одно стояла на своєму.

Свята мучениця Тетяна присвятила своє життя турботі про хворих та допомозі нужденним.

Також її вважають покровителькою всіх студентів.

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У кожного з нас, напевно, є знайомі представниці прекрасної статі, які носять ім’я Тетяна. Тому зробіть їм приємно та привітайте зі святом. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі листівки та СМС-привітання з іменинами Тетяни.

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З днем Ангела я вітаю,

Таню моя мила!

Хай Свята тобі дарує

Білосніжні крила!

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Тетянку сьогодні я з Днем ангела вітаю,

Щоб у душі щебетала весна, тобі я бажаю.

Хай сяє сонце для тебе лише безупинно,

А вдача відчиняє всі двері гостинно!

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З днем Тетян вас, пані!

Будьте щасливі завжди і від коханя рум’яні.

На січневий зимовий день свято випадає,

А у вас хай бузок в душах розквітає!

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Привітання з іменинами Тетяни 25 січня

Привітання в листівках з іменинами Тетяни

Іменини Тетяни – листівки

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