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Факти / Lifestyle

СМС-привітання з Тетяниним днем 2020

Привітання з днем ангела Тетяни розсилають 25 січня. Приємні слова у цей день можуть бути гарним доповненням або повноцінним подарунком, який підніме настрій вашим рідним або знайомим.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем Тетяни.

*****

Ангел хранитель, Тетяну храни,
В суєтному світі її бережи,
Ніжними крилами ти обійми,
Теплом і турботою її нагороди,

В дорозі не кидай і від бід збережи,
Незримою Рукою вкажи шлях.
З днем ангела, Таня, вір у чудеса,
І ангел тоді не покине тебе.

*****

З днем Тетяни вітаю!
Настрою бажаю!
Щоб свято було гарним,
На інші не схожим!
Щастя всім бажаю я
Дорогоцінні друзі!

*****

Нехай Тетяна вам підкине
Свіжих почуттів, як перший сніг,
Геть підуть туга з униньєм
І скрізь буде успіх!

Читайте: Тетянин день – що за свято?

*****

Таня, Танечка, Танюша,
Приймай вітання.
Залишайся найкращою,
Не сумуй і не нудьгуй.

*****

У зимовий свято, в день Тетяни
Від любові до тебе всі п’яні.
Тільки той ще не п’яний,
Хто не чув про Тетян.

*****

Тетяна, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!

Раніше Факти ICTV писали, що подарувати на День Тетяни.

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