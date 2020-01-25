Перша леді України Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка Володимира Зеленського з днем народження і зізналася йому в коханні.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що почувається спокійно, затишно, не спокійно, але завжди цікаво, бо поруч справжній чоловік. Вона подякувала Володимиру Зеленському за кожну мить разом.

– Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного.

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Олена Зеленська у привітанні також зазначила, що поруч із коханим у неї виникає легке запаморочення і відчуття метеликів:

– Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й метеликів усередині.

Нагадаємо, 25 січня свій 42-й день народження святкує шостий президент України Володимир Зеленський.

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