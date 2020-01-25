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Факти / Lifestyle

Спасибі за кожну мить! Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Перша леді України Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка Володимира Зеленського з днем народження і зізналася йому в коханні.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що почувається спокійно, затишно, не спокійно, але завжди цікаво, бо поруч справжній чоловік. Вона подякувала Володимиру Зеленському за кожну мить разом.

– Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного.

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Олена Зеленська у привітанні також зазначила, що поруч із коханим у неї виникає легке запаморочення і відчуття метеликів:

– Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й метеликів усередині.

 

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Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Нагадаємо, 25 січня свій 42-й день народження святкує шостий президент України Володимир Зеленський.

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