Україна не має ніякого відношення до Дня студента 25 січня, хоча чимало студентів його відзначають. Водночас у наших студентів є своє свято 17 листопада.

Варто розібрати історію свят докладніше, щоб зрозуміти, що багато років українські студенти роблять не так.

День студента 25 січня (День Тетяни)

У цей день колись об’єдналися два свята: православний День мучениці Тетяни Римської і День російського студентства.

Історія свята

Ще з III століття нашої ери православна церква вшановує святу великомученицю Татіану Римську.

За переказами, язичники піддавали дівчину болісним тортурам, однак на наступний день її рани гоїлися, а кривдників карали невідомі сили.

Пізніше юну християнку проголосили святою, а день її смерті 25 січня став Тетяниним днем.

А в XVIII столітті за збігом обставин ці два свята об’єдналися. У 1755 році в Тетянин день імператриця Єлизавета Петрівна підписала Указ про заснування в Москві університету і двох гімназій.

З того часу російські студенти щорічно святкують Тетянин день. Свято завжди супроводжується урочистими церемоніями, виступами і гуляннями.

Читайте: Тетянин день – що за свято?

День студента 17 листопада (Міжнародний день студентів)

У цей день по всьому світу святкують День студента, але багато хто так і не знає, з чим це пов’язано.

Історія свята

28 жовтня 1939 року в окупованій фашистами Чехословаччині празькі студенти та їх викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави.

Підрозділи окупантів розігнали демонстрацію. Під час розгону студент медичного факультету Ян Оплетал був застрелений.

Похорони Оплетала проводилися 15 листопада 1939 року й переросли в акцію протесту. Десятки демонстрантів були арештовані.

17 листопада гестапівці і есесівці оточили студентські гуртожитки. Більше 1 200 студентів було арештовано і поміщено в концтабір в Заксенхаузен. Дев’ятьох стратили без суду в катівнях в’язниці в празькому районі Рузине. За наказом Гітлера всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни.

На згадку про ці події на Всесвітньому конгресі студентів і був встановлений Міжнародний день студентів.

Нагадаємо, що в Україні святкування було встановлено указом президента Леоніда Кучми від 16 червня 1999 року Про День студента.

До речі, Факти ICTV підготували найкращі ідеї подарунків на День Тетяни.