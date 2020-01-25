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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 25 січня

25 січня відзначають Тетянин день, День студента та Китайський новий рік.

У цей день православні християни вшановують пам’ять святої великомучениці Татіани Римської, яку вважають покровителькою всіх студентів.

Іменини святкують Галактіон, Євпраксія, Ілля, Макарій, Мартініан, Мерт, Петро, Сава, Силуан, Тетяна.

Читайте: Тетянин день 2020: прикмети і забобони

Прикмети на 25 січня:

  • Якщо на хлібі з’явився горбочок при випічці – чекай на удачу.
  • Рівна поверхня святкового короваю обіцяє спокійне і розмірене життя.
  • Тріщина на короваї – до сварки та конфліктів в сім’ї.

Що не можна робити 25 січня:

  • Не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми, потрібно намагатися провести день в спокої і доброзичливому настрої.
  • У цей день не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.
  • Не можна відмовляти в цей день в допомозі тим, хто просить.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.

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