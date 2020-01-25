25 січня відзначають Тетянин день, День студента та Китайський новий рік.

У цей день православні християни вшановують пам’ять святої великомучениці Татіани Римської, яку вважають покровителькою всіх студентів.

Іменини святкують Галактіон, Євпраксія, Ілля, Макарій, Мартініан, Мерт, Петро, Сава, Силуан, Тетяна.

Читайте: Тетянин день 2020: прикмети і забобони

Прикмети на 25 січня:

Якщо на хлібі з’явився горбочок при випічці – чекай на удачу.

Рівна поверхня святкового короваю обіцяє спокійне і розмірене життя.

Тріщина на короваї – до сварки та конфліктів в сім’ї.

Що не можна робити 25 січня:

Не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми, потрібно намагатися провести день в спокої і доброзичливому настрої.

У цей день не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.

Не можна відмовляти в цей день в допомозі тим, хто просить.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.