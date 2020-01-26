Міжнародний день без інтернету відзначають щорічно в останню неділю січня, в 2020-му він випадає на 26 число.

Головна мета свята – повністю відвернути людей від комп’ютерів, смартфонів і глобальної мережі хоча б на один день, щоб прожити його винятково в реальному світі.

Коли інтернет почав цілком і повністю поглинати людей у свій віртуальний світ, психологи почали бити на сполох, адже це породило низку нових проблем.

Так, у чому фахівці бачать небезпеку від інтернету? Від постійного перебування онлайн у нас з’являються неуважність, а багатозадачність, про яку сьогодні так багато і так захоплено говорять, міф.

Постійні дзвінки та повідомлення лише збивають з пантелику та не дозволяють сконцентруватися хоча б на одній задачі. А який результат? Чи знайомий вам стан, коли виконуєш багато роботи, але наприкінці дня розумієш, що результату хоча б в одній області мінімум? Ось вам і розхвалена багатозадачність.

Читайте: Рейтинг дешевого інтернету: яке місце посіла Україна

Роблячи висновки про інтернет в нашому житті, можна сказати, що буде корисно зайвий раз влаштувати собі Digital Detox.

Починайте ранок з кави, а не смартфона

Коли тільки відкриваєте очі, то одразу прагнете відкрити соцмережі та перевірити, що цікавого відбулося за ніч. У такі моменти бийте себе по руках і відкладайте смартфон якомога далі.

Чим більше ви будете відтягувати ранкову перевірку соцмереж, тим довше зможете зберегти відчуття спокою після нічного відпочинку.

Прокинулися без синього екрану – засинайте без нього

За 30 хв. до сну відмовтеся від будь-якої техніки: смартфона, комп’ютера, телевізора. Якщо вже нікуди подіти свою увагу, то почитайте книгу, а краще присвятіть час перед нічним відпочинком аналізу минулого дня та цілям на наступний.

До слова, підкреслюємо аналізу дня, а не докорам сумління. Через тиждень самі не помітите, як у вас зникне звичка засинати о першій годині ночі, а сон стане міцнішим.

А якщо хтось вирішив, що ми просто консерватори, то ось вам факти: синій екран стимулює мозок до роботи та порушує вироблення гормону сну – мелатоніну.

Повідомлення руйнують графік

У світі модно знаходиться завжди на зв’язку. Це ж так зручно – відправити повідомлення, а не посилати голуба, який може заблукати дорогою. Ба більше, прочитати повідомлення та не відповісти, згідно з діджитал-етикетом, вважається поганою рисою.

Будь-який додаток має функцію відключення push-повідомленнь. У 2015 році Університет Карнегі-Меллона спільно з компанією Telefonica дослідили стан 30 добровольців, яких на добу залишили без повідомлень. В результаті люди стали відчувати себе працездатнішими та менше відволікалися.

Для особливо стурбованих: вимикайте повідомлення поза роботою, якщо вам необхідно знаходиться онлайн згідно з вашою професією.

Однак, якщо вже сильно руки сверблять взяти телефон, то перетворіть це на гру. Є програма Forest, яка блокують екран на певний час. Якщо ти не чіпаєш телефон, то у твоєму лісі з’являється нова рослина. Але ж шкода вбивати рослину, яка вже почала рости?

Створіть Zero-digital простір

Наприклад, візьміть собі за правило, що у вихідний день (або хоча б півдня) ви повністю відмовляти від гаджетів. Займіться самоосвітою, грою на гітарі, прибиранням або в’яжіть макраме. Головне – робіть це без гаджетів.

Вирушай на detox-weekend – спробуй пробути хоч би дві доби без зв’язку. Якщо є необхідність у дзвінках, візьми з собою примітивний бабусяфон, а не наворочений смартфон.

Дослідники з Болонського університету довели, що студенти, які позбавлені телефонів хоча б на один день, починають відчувати почуття тривоги та занепокоєння. Щоб перемогти цю залежність, необхідно влаштовувати собі вихідні у колі друзів, а не гаджетів.

Монохромний режим заради порятунку

Переведіть ваш телефон у монохромний режим, який робить всі зображення на екрані сірими та тьмяними, а це значно знижує їх привабливість.

Такий спосіб запропонував екс-керівник відділу дизайн-етики Google Трістан Харріс.

Канадський вчений Рехман Ата спробував метод Трістана Харріса. За його словами, раніше він проводив по п’ять годин на день за смарфоном. Після налаштування сірих відтінків Ата зміг скоротити час використання телефону до двох годин.

До слова, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українцям буде доступний інтернет під час польотів в літаку.