Міжнародний день митника відзначається щорічно 26 січня, починаючи з 1983 року.

26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва, яка пізніше почала називатися Всесвітньою митною організацією.

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На сесії тоді були присутні учасники Ради з 17 країн. До слова, зараз їх вже 180.

Рішення відзначати Міжнародний День митника було приурочено до 30-річного ювілею існування Ради митного співробітництва.

Привітання з Міжнародним днем митника

П’ємо за завтрашнє й вчорашнє.

І за валізи, й за вузли,

І щоби митниці домашні

Нам наші душі не трясли!

***

Митник в нас завжди у шані,

Для держави – гарні дані!

Гроші йдуть повз митний пост –

Я хочу підняти тост!

***

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п’ятірку!

Нагадаємо, 8 грудня в Україні запустили Нову митницю. Факти ICTV писали все, що потрібно знати про нові правила.