Міжнародний день митника відзначається щорічно 26 січня, починаючи з 1983 року.
26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва, яка пізніше почала називатися Всесвітньою митною організацією.
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На сесії тоді були присутні учасники Ради з 17 країн. До слова, зараз їх вже 180.
Рішення відзначати Міжнародний День митника було приурочено до 30-річного ювілею існування Ради митного співробітництва.
Привітання з Міжнародним днем митника
П’ємо за завтрашнє й вчорашнє.
І за валізи, й за вузли,
І щоби митниці домашні
Нам наші душі не трясли!
***
Митник в нас завжди у шані,
Для держави – гарні дані!
Гроші йдуть повз митний пост –
Я хочу підняти тост!
***
На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п’ятірку!
Нагадаємо, 8 грудня в Україні запустили Нову митницю. Факти ICTV писали все, що потрібно знати про нові правила.