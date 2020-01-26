26 січня відзначають Міжнародний день митника – професійне свято всіх працівників митних служб планети.
Також на 26 січня припадає День Австралії.
26 січня День ангела відзначають: Петро, Юхим, Яків, Максим, Єлизар, Панас, Никифор, Никодим, Пахом та Єрмил.
Народні прикмети на 26 січня:
- Якщо кішка згорнулася в клубок – чекай морозів.
- Якщо в цей день хворої людини посадити на місце, де найбільше любить лежати кішка, то він одужає.
- Навколо Місяця 26 січня видно коло – буде заметіль.
- Ліс шумить – чекай тепла.
- Собака спить біля будки – чекай відлиги.
- Якщо під вікном щебече синиця – прикмета до того, що варто чекати ранньої весни.
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Що не можна робити 26 січня:
- Не можна виходити цього дня з дому без особливої потреби.
- Не можна цього дня важко працювати.
Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.