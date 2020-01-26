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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 26 січня

26 січня відзначають Міжнародний день митника – професійне свято всіх працівників митних служб планети.

Також на 26 січня припадає День Австралії.

26 січня День ангела відзначають: Петро, Юхим, Яків, Максим, Єлизар, Панас, Никифор, Никодим, Пахом та Єрмил.

Народні прикмети на 26 січня:

  • Якщо кішка згорнулася в клубок – чекай морозів.
  • Якщо в цей день хворої людини посадити на місце, де найбільше любить лежати кішка, то він одужає.
  • Навколо Місяця 26 січня видно коло – буде заметіль.
  • Ліс шумить – чекай тепла.
  • Собака спить біля будки – чекай відлиги.
  • Якщо під вікном щебече синиця – прикмета до того, що варто чекати ранньої весни.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Що не можна робити 26 січня: 

  • Не можна виходити цього дня з дому без особливої потреби.
  • Не можна цього дня важко працювати.

Раніше Факти ICTV писали, які свята очікують українців у січні.

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