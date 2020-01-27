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Факти / Lifestyle

Без PayPal. PornHub платитиме акторам криптовалютою

Один з найбільших в світі порносервісов PornHub запропонував акторам отримувати виплати в криптовалюті.

Запропонована сайтом криптовалюта Tether (USDT) — це стейблкоін, який прив’язаний до доларових резервів компанії і може легко бути обміняний на реальні гроші. Tether можна обміняти на американський долар за курсом 1:1. У компанії відзначили, що криптовалютні платежі проходять без комісій протягом декількох секунд.

Також сервіс додав можливість акторам отримувати гроші через безкоштовний сервіс Cosmo Payment, який дозволяє проводити транзакції через мобільний додаток за допомогою банківської карти.

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В якості ще однієї опції PornHub додав можливість отримання грошей акторам за допомогою депозиту.

Раніше у США чоловік з вадами слуху подав до суду на Pornhub, бо він не може зрозуміти частину тексту через відсутність субтитрів.

Джерело: Новое время

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