27 січня – день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. Цього дня свої іменини відзначають Ніни.
Ім’я Ніна носила племінниця патріарха Ювеналія, який доніс до народів Грузії християнство, і в перекладі з грузинської це ім’я означає “юність”.
З арабської мови це ім’я перекладуть як “користь”, з іспанської – “дівчинка”, в Америці його тлумачать як “сильна”.
Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці
Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ангела Ніни.
З Днем святої Ніни тебе я вітаю,
Щастя і здоров’я міцного бажаю,
Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,
Від біди позбавить, радість примножить!
Адже у вас обох сьогодні іменини,
Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!
* * *
Царська велич в імені твоєму,
Відзначаєш іменини ти січневим днем,
Бажаємо тобі Ніна здоров’я і любові,
Нехай радістю і щастям наповняться усі дні,
Нехай віра у все найкраще душу окрилює,
І нехай свята Ніна тебе оберігає!
* * *
Бажаємо нашій Ніні
Прекрасно справити іменини.
У колі друзів і близьких бути,
І життя щасливе прожити!
Нехай кожен день приносить сміх,
У всіх справах нехай чекає успіх,
Щоб душа співала,
І щоб ти довго не старіла!
* * *
Вітаю тебе, Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою і коханою,
Будь красивою і щасливою.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя тобі без бід й образ!
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.