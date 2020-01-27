27 січня – день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії. Цього дня свої іменини відзначають Ніни.

Ім’я Ніна носила племінниця патріарха Ювеналія, який доніс до народів Грузії християнство, і в перекладі з грузинської це ім’я означає “юність”.

З арабської мови це ім’я перекладуть як “користь”, з іспанської – “дівчинка”, в Америці його тлумачать як “сильна”.

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Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ​​ангела Ніни.

З Днем святої Ніни тебе я вітаю,

Щастя і здоров’я міцного бажаю,

Нехай свята Ніна тобі завжди допоможе,

Від біди позбавить, радість примножить!

Адже у вас обох сьогодні іменини,

Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!

* * *

Царська велич в імені твоєму,

Відзначаєш іменини ти січневим днем,

Бажаємо тобі Ніна здоров’я і любові,

Нехай радістю і щастям наповняться усі дні,

Нехай віра у все найкраще душу окрилює,

І нехай свята Ніна тебе оберігає!

* * *

Бажаємо нашій Ніні

Прекрасно справити іменини.

У колі друзів і близьких бути,

І життя щасливе прожити!

Нехай кожен день приносить сміх,

У всіх справах нехай чекає успіх,

Щоб душа співала,

І щоб ти довго не старіла!

* * *

Вітаю тебе, Ніно,

З іменинами твоїми.

Будь здоровою і коханою,

Будь красивою і щасливою.

Найкоштовніших тобі прикрас,

І життя тобі без бід й образ!