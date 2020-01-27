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“Корона-вірус”: імперські амбіції Путіна висміяли в карикатурі

Відомий карикатурист Сергій Йолкін створив нову карикатуру на президента Росії Володимира Путіна.

Цього разу художник обіграв слово “коронавірус”, яке зараз на вустах через вірус, який розповсюджується у Китаї.

На карикатурі зображено Путіна в короні.

Читайте: Жартував про Путіна і християнство: комік Долгополов покинув Росію

– Виявлено ще одну людину з ознаками корона-вірусу, – йдеться у підпису до неї.

Нагадаємо, раніше Йолкін намалював карикатуру на результати виборів у Росії, зобразивши Путіна, який полює на клоунів.

Фото: Радио Свобода

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