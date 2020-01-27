Місячний календар стрижок на січень 2020 буде різноманітним. В цей період буде багато днів, які підходять для фарбувань натуральними компонентами.

Також буде багато сприятливих днів, щоб зробити стрижку.

Факти ICTV склали місячний календар стрижок на січень 2020 по днях.

Місячний астропрогноз на 1 січня

Стрижка сьогодні загострить інтуїцію. Місяць все ще зростає і це посприяє росту волосся. Фарбування нагородить вас сексуальністю і впевненістю в собі. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан поліпшувався, а коріння зміцнювалося, підстрижіть їх в цей день.

Місячний астропрогноз на 2 січня

Стрижку варто відкласти, вона може негативно позначитися на стані волосся і їх зовнішньому вигляді. Воно може почати випадати, а кінчики почати сіктися. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнюючі процедури для волосся, тонування. Користь принесе масаж голови. Зачіску варто робити за допомогою косметики, яка містить колаген або віск.

Місячний астропрогноз на 3 січня

Не рекомендується відвідувати перукарню. На думку астрологів, в цей день біохімічні процеси в організмі уповільнені, і після п’ятничної стрижки волосся буде погано рости.

Місячний астропрогноз на 4 січня

Стрижка сьогодні може негативно вплинути на самопочуття. Однак фарбування рослинними барвниками типу хни, дозволить отримати прихильність начальника. Сьогодні варто розчісувати волосся якомога частіше.

Місячний астропрогноз на 5 січня

Стрижка сьогодні дозволить зберегти здоров’я і вберегтися від негативної енергетики образ. Фарбування волосся рослинними барвниками полегшить вирішення питань бізнесу і роботи.

Місячний астропрогноз на 6 січня

Стрижка волосся сьогодні принесе матеріальне благополуччя. Фарбування натуральними барвниками так само приверне грошову енергію. Незвичайна і яскрава зачіска дозволить привернути до себе погляди протилежної статі і допоможе вирішити проблеми на особистому фронті.

Місячний астропрогноз на 7 січня

Стрижка волосся дозволить поліпшити здоров’я. Інтуїція буде на висоті і дозволить вирішити фінансові питання в бізнесі. Фарбування волосся сьогодні вкрай не бажане. До зачіски сьогодні потрібно поставитися дуже відповідально, не варто довіряти її чужій людині.

Місячний астропрогноз на 8 січня

Стрижка сьогодні прискорить ріст волосся, але воно стане неслухняним. На його якості це практично не відіб’ється, але воно може почати витися. Зачіска сьогодні повинна бути легкою, повітряною, не варто обтяжувати її надто великими декоративними елементами, краще зовсім від них відмовитися. День підійде для завивки, в тому числі і хімічної, фарбування, тонування.

Місячний астропрогноз на 9 січня

Неприємності в плані здоров’я сьогодні можуть бути спровоковані саме стрижкою. Щоб замаскуватися і стати “невидимим” для неприємностей варто пофарбуватися в темний колір. Для налаштування на прийом позитивної енергії варто позбутися від кучерів і віддати перевагу прямому витягнутому волоссю.

Місячний астропрогноз на 10 січня

Для збереження власного здоров’я сьогодні варто відмовитися від стрижки. Вона може негативно вплинути на кровоносну і ендокринну систему. Для досягнення внутрішньої гармонії і спокою можна пофарбувати волосся в темний тон натуральними рослинними барвниками.

Місячний астропрогноз на 11 січня

Якщо незабаром ви плануєте кардинальні зміни в житті то стрижка допоможе здійснити задумане, в іншому випадку від неї варто відмовитися. Стригти волосся можна тільки, якщо хочете зміцнити коріння.

Місячний астропрогноз на 12 січня

Стрижка сьогодні допоможе посилити вашу харизму, додасть сил і здоров’я. Особливо вона вплине на легені. Сьогодні Місяць убуває і якщо ви хочете зберегти зачіску довше – варто підстригтися. Фарбуйтеся у колір, який у вас був у найуспішніший період життя, в період, який ви хотіли б повернути.

Місячний астропрогноз на 13 січня

Стрижка сьогодні несприятлива. Вона може привести до проблем зі здоров’ям. Якщо ви потребуєте нових ділових контактів і партнерів, то сьогодні варто фарбувати волосся рослинними барвниками. Зачіска сьогодні не повинна бути складною, краще частіше розчісувати волосся, це додасть енергії і сил.

Місячний астропрогноз на 14 січня

Хочете поліпшити емоційний фон і настрій – нова стрижка буде доречною. Щоб не зіпсувати собі позитивний настрій, фарбування волосся варто відкласти.

Місячний астропрогноз на 15 січня

Стрижка сьогодні допоможе позбутися від проблем зі здоров’ям. Щоб привернути до себе правильних і потрібних людей варто пофарбувати волосся в світлий тон. Для залучення космічної енергії слід використовувати в сьогоднішній зачісці металеві прикраси.

Читайте: Календар магнітних бур у січні 2020

Місячний астропрогноз на 16 січня

Нова стрижка дозволить підвищить вашу значимість в оточенні, і поліпшити своє здоров’я зокрема дихальну систему. Але не варто стригтися занадто коротко, оскільки в убуваючий Місяць волосся росте повільніше. Для поліпшення загального добробуту варто пофарбувати волосся в природний колір. Зачіску обирайте спокійну, вона повинна врівноважувати ваш зв’язок з космосом.

Місячний астропрогноз на 17 січня

Стрижка сьогодні протипоказана, вона може стати причиною різних негараздів і неприємностей. Фарбування волосся за допомогою натуральних компонентів варто довірити комусь зі своїх близьких, це додасть позитивний настрій.

Місячний астропрогноз на 18 січня

Саме сьогодні нова стрижка обдарує вас величезною кількістю енергії. Стрижіть волосся якщо хочете зберегти нову зачіску надовго. Якщо ви знаходитесь в пошуку нової роботи або хочете справити враження на керівника, варто пофарбувати волосся натуральними барвниками в темний відтінок. Об’ємні локони залучать позитивну енергію.

Місячний астропрогноз на 19 січня

Стрижка сьогодні зможе негативно позначитися на вашому психічному стані. Пофарбувавши волосся, ви можете вступити в небажаний конфлікт, зробити тим самим негативне враження на оточуючих і зіпсувати своє становище в суспільстві. Щоб захистити себе від негативу ззовні варто по можливості провести день в головному уборі.

Місячний астропрогноз на 20 січня

Стрижку сьогодні варто відкласти, інакше можете опинитися у владі смутку і депресії. Якщо на вас чекає важлива зустріч, на якій ви повинні справити враження, варто задуматися про фарбування волосся в природний колір натуральними барвниками.

Місячний астропрогноз на 21 січня

Стригтися сьогодні – значить збільшити свою харизму і чарівність, вона дозволить вам стати успішніше серед оточуючих, підвищить популярність. Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров’я і грошового добробуту. Красива і особлива зачіска збільшить приплив позитивної енергії.

Місячний астропрогноз на 22 січня

Стрижка може позначитися на тривалості вашого життя і фізичної активності. Для стабілізації положення в соціумі буде доречним незначна зміна кольору волосся. Зачіска сьогодні повинна бути простою і невигадливою, що дозволить залучити природну енергію.

Місячний астропрогноз на 23 січня

Стрижка сьогодні дозволить вам внутрішньо самоствердитися, стати більш впевненим. Коротка стрижка підійде людям, які планують кардинально змінити життя. Фарбування волосся може спровокувати грошові і проблеми зі спілкуванням.

Місячний астропрогноз на 24 січня

Стрижка в останній день місячної доби готує нас до нового енергетичного обміну з космосом і надає сил для подальшої роботи. Фарбування волосся доставить масу незручностей і може відвернути від більш важливих справ.

Місячний астропрогноз на 25 січня

Стрижка в фазу зростаючого Місяця, не тільки прискорить ріст волосся, але і налагодить потік енергії здоров’я. Це дозволить вам оновити стан всіх органів вашого організму. Фарбувати волосся варто природними барвниками.

Місячний астропрогноз на 26 січня

Стрижка забезпечить приплив матеріальної енергії. Хочете покращити своє матеріальне становище, саме час змінити довжину волосся. Також зростаючий Місяць прискорить його ріст. Волосся, пофарбоване природними барвниками, дозволить вам домогтися успіху на робочому місці.

Місячний астропрогноз на 27 січня

Стрижка – не найкраще рішення в цей день. Задумані цілі і справи можуть зірватися. Фарбування волосся в природний відтінок, рослинними барвниками дозволить зберегти стабільність в роботі і фінансах. Не варто експериментувати з новими зачісками.

Місячний астропрогноз на 28 січня

Нова стрижка подарує натхнення, додасть творчих сил і енергії. Фарбування волосся натуральними барвниками в світлий тон, приверне ділові зв’язки. Для залучення енергії варто зробити пишну, об’ємну зачіску.

Місячний астропрогноз на 29 січня

Стрижка сьогодні дозволить позбутися від хвороб, так само приверне гроші. Фарбувати волосся не варто, можна спровокувати розлад в сім’ї або колективі. Варто вибрати строгу та класичну зачіску.

Місячний астропрогноз на 30 січня

Стрижка сьогодні означає загострення інтуїції, яка в цей день вам безумовно допоможе. Місяць все ще зростає, що посприяє росту волосся. Фарбування нагородить вас сексуальністю. Ви відчуєте впевненість в собі. Варто зробити легку кучеряву зачіску.

Місячний астропрогноз на 31 січня

Будь-який кардинальний вплив на волосся сьогодні буде несприятливим. Щоб не залучати до себе негатив або нещастя не варто стригтися. Фарбування волосся так само небажане, ви можете поставити під удар свою гідність.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на січень 2020. Рік почнеться з півтіньового місячного затемнення в знаку раку. Сімейні питання вийдуть на перший план, проте до 11 Січня їх не вийде вирішити.