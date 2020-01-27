Раз у 55 років: у лютому повз Землю пролетить астероїд

У лютому поруч із Землею пролетить астероїд з №163 373. Астронавти запевняють, що його діаметр становить від 440 до 990 м.
Незважаючи на те, що зіткнення цього астероїда з Землею майже не можливе, однак в NASA відносять цей об’єкт до потенційно небезпечних.
Цей астероїд відкрили 23 жовтня 1995 року. Він пролітатиме повз Землю на відстань, що в 15 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.
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Наступного разу цей астероїд пролетить у відносній близькості від Землі 6 серпня 2075 року.
До слова, компанія Space X заявила, що перший пілотований політ корабля Crew Dragon можуть провести вже у лютому 2020 року.
Джерело: archyde.com
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