27 січня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. З 2012 року Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії.

Генеральна асамблея ООН ухвалила 1 листопада 2005 року Резолюцію, у якій йдеться:

– Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження.

27 січня День ангела відзначають: Ніна, Остап, Веніамін, Веремій, Андрій, Сергій, Ярема, Аристарх, Агнія, Павло.

Народні прикмети на 27 січня:

Півні 27 січня рано заспівали – до потепління.

Іній на деревах – буде відлига.

Білі хмари на небі – морози протримаються ще довго.

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Що не можна робити 27 січня:

Уникайте сварок, а якщо з кимось у вас затяжний конфлікт, то примиріться у цей день.

Не можна виносити сміття, адже можете винести своє щастя.

Не стрижіть волосся – це принесе невдачу.

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