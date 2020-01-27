Який диван вибрати?

Вибір дивана – не просто важливе, а й неймовірно відповідальне завдання, до вирішення якого слід підходити максимально серйозно. Різноманіття асортименту сучасних меблевих магазинів, а також електронних торговельних майданчиків вражає, але в такій великій кількості моделей нескладно розгубитися.

Щоб вибрати ідеально підходящий диван, потрібно максимально чітко визначити критерії пошуку цього предмета меблів.

З чого ж починати вибір дивана?

Вирішивши придбати м’які меблі, передусім потрібно визначитися, як ви збираєтеся ними користуватися. Дивани універсальні, вони не тільки надають інтер’єру більш завершений і комфортний вигляд, а й дозволяють відпочивати і навіть спати.

Модель, призначена для сидіння, буде не дуже зручною для сну. А диван, який легко перетворюється в повноцінне спальне місце, ніколи не стане ідеально зручним для сидіння – він занадто м’який, а його спинка дуже похила.

Під час вибору дивана слід врахувати кількість людей, які будуть ним користуватися.

Найбільш затребуваними вважаються трьохмісні моделі, довжина яких сягає двох метрів. Зазвичай це пристінні дивани. Кутові моделі більш місткі, вони можуть розмістити одночасно 5-6 людей. Це означає, що маючи в своєму розпорядженні такий диван, цілком реально обійтися без стільців. Правда, такі вироби не дуже добре вписуються в обстановку маленьких, компактних приміщень.

Зовнішній вигляд грає у виборі не останню роль. Важливо підбирати модель, форму, конструктивні особливості, відтінок оббивки і стилістичне виконання, що буде гармоніювати з навколишніми предметами інтер’єру і з оформленням приміщення.

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Дивани на ніжках візуально виглядають дуже акуратно і не займають багато місця, вони відмінно підходять для маленьких віталень, дитячих або спалень. Меблі з гострими кутами і масивними бильцями виглядають хоч і добротно, але досить громіздко, вони будуть стильно гармоніювати тільки в просторій, великій кімнаті.

Вибираючи диван в магазині meblium.com.ua, також потрібно звернути увагу на спосіб його трансформації (складання\розкладання). Найбільш популярними вважаються такі моделі, як книжка, єврокнижка, софа, дельфін, досить цікава в своєму виконанні і система викочування.

Рідше можна зустріти в продажу диван, що розкладається за системою акордеон, а також американську або французьку розкладачку. Головне – вибирати вдумливо, аналізуючи кожен фактор, і тоді куплений диван прослужить довгі роки!

До слова, раніше ми писали про п’ять основних факторів, на які треба звернути увагу під час вибору зручного ліжка.