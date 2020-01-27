Життя після смерті реальне, якщо існує нескінченний всесвіт – фізик

Теорія “багатьох світів” і нескінченного всесвіту, яку протягом десятиліть вивчають фізики, може стати ключем до життя після смерті.

Про це заявив фізик Адам Ячолковський, який працював фізиком елементарних частинок у ЦЕРН з 1983 по 2015 роки.

Теорія нескінченного всесвіту говорить, що кожного разу, коли ухвалюється рішення або дія, створюється нова гілка часової шкали, де ухвалюється альтернативне рішення.

Теоретично це може означати, що існує нескінченна кількість ваших версій, заснованих на нескінченних комбінаціях рішень, ухвалених протягом життя.

І це стосується не тільки вас, але і будь-якої іншої людини, тварини, рослини, атома, молекули і всього іншого, що коли-небудь існувало в історії всесвіту.

Ячолковський вважає, що якщо теорія нескінченного всесвіту вірна, то обов’язково повинна бути точна вуглецева копія вашого мозку, де квантові процеси також однакові.

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Наявність одних і тих же квантових процесів є основною перешкодою для клонування свідомості людини, оскільки немає способу викликати ті ж реакції.

– Однак у нескінченному і вічному всесвіті може бути можливим, що буде створений точний римейк вашої свідомості, який дозволить вам жити знову, – заявив учений.

Нагадаємо, вчені з Інституту теоретичної фізики запропонували теорію про двійника нашого всесвіту.

Джерело: Express