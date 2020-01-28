Apple готується до випуску iPhone 12 mini – інсайдери

У 2020 році компанія Apple має намір представити рекордну кількість нових смартфонів, серед яких буде компактна версія iPhone 12 під назвою mini.

Також компанія повинна показати наступника iPhone SE і три базові версії iPhone 12.

Презентація iPhone SE 2 може відбутися у березні 2020 року, а про всі моделі iPhone 12 розкажуть у вересні.

Читайте: iPhone 12 Pro отримає потрійну камеру та 6 ГБ оперативки

Компактна версія iPhone 12 отримає 5,4-дюймовий екран, але відрізнятиметься від бюджетної версії смартфону. За функціоналом вона буде більше наближена до базового iPhone 12, ніж до iPhone 8.

Звичайна і Pro версії нового смартфона отримають 6,1-дюймовий екран, а в Pro Max з’явиться 6,7-дюймовий дисплей.

Головною відмінністю модифікацій iPhone 12 стане кількість сенсорів камери. Всі новинки також повинні отримати підтримку 5G.

Однак виробництво нових моделей смартфону можуть відкласти через поширення коронавірусу в Китаї.

До слова, у 2021 році Apple може випустити модель iPhone без роз’єму Lightning, яка стане повністю бездротовою.

Джерело: Slash Gear