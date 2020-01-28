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Факти / Lifestyle

День Олени – найкращі привітання у віршах

День ангела Олени припадає на 28 січня – на честь великомучениці Олени.

Привітання з іменинами Олени будуть раді отримати усі: від подруги до бабусі.

Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем Олени.

*****

Сьогодні настали іменини
В Олени, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові й радості щиро бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає!

*****

З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За чуйне серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — своє благословення!

*****

Сьогодні Оленка для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.

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*****

Вітаю з іменинами Оленку,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить “хтось” завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

*****

Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

 

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