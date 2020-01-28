Виробництво Apple під загрозою зриву через вірус в Китаї

Більша частина iPhone збираються на двох фабриках тайваньських збирачів Foxconn (дочірня компанія Hon Hai) і Pegatron, які знаходяться в 500 км від Уханю (в цьому місті й почалася епідемія коронавірусу).

Фабрику Foxconn можуть в провінції Хенань можуть закрити на карантин.

Аналітик Bloomberg Метью Кантерман зазначив, що число підтверджених випадків захворювання в провінції Хенань збільшується.

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До слова, на частку провінції припадала чверть китайського експорту смартфонів у минулому році, водночас як китайський експорт становить 27% світових продажів смартфонів.

Втім, в Foxconn Bloomberg повідомили, що вживають заходів для виконання своїх міжнародних зобов’язань за поставками.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує відмовитися від евакуації іноземних громадян з Китаю через епідемію коронавірусу.