PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Виробництво Apple під загрозою зриву через вірус в Китаї

Більша частина iPhone збираються на двох фабриках тайваньських збирачів Foxconn (дочірня компанія Hon Hai) і Pegatron, які знаходяться в 500 км від Уханю (в цьому місті й почалася епідемія коронавірусу).

Фабрику Foxconn можуть в провінції Хенань можуть закрити на карантин.

Аналітик Bloomberg Метью Кантерман зазначив, що число підтверджених випадків захворювання в провінції Хенань збільшується.

Читайте: Коронавірус в Китаї: перше місто ввело воєнний стан

До слова, на частку провінції припадала чверть китайського експорту смартфонів у минулому році, водночас як китайський експорт становить 27% світових продажів смартфонів.

Втім, в Foxconn Bloomberg повідомили, що вживають заходів для виконання своїх міжнародних зобов’язань за поставками.

Коронавірус

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує відмовитися від евакуації іноземних громадян з Китаю через епідемію коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка