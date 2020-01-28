У Міжнародний день захисту інформації прийнято розповідати про те, як можна убезпечити свої дані.

Останніми роками особливо популярно розповідати про безпеку даних на ПК і в соціальних мережах.

Однак месенджери також є тією платформою, через яку важлива інформація і листування можуть потрапити в руки недоброзичливців.

Звичайно, месенджери набагато безпечніші за листування за допомогою СМС або звичайних дзвінків по телефону, проте до їх захисту теж потрібно підходити відповідально.

Наприклад, можна увімкнути на них так звану двухфакторну аутентифікацію. В такому випадку вам необхідно буде підтвердити свою особу за допомогою пароля і смартфона.

Зазвичай другий етап аутентифікації проходить за допомогою сканування QR-коду, дзвінка, СМС-повідомлення з одноразовим паролем тощо.

Це значно ускладнить задачу зламу, адже крім пароля зловмисникові знадобиться і сам пристрій, щоб отримати доступ до бажаних даних.

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Деякі експерти радять відмовитися від отримання СМС з паролем під час аутентифікації, адже перехоплення СМС часто використовують для зламу акаунтів.

Також варто вимкнути відображення повідомлень на екрані смартфона в режимі блокування. Адже таким чином важлива інформація може потрапити в руки зловмисників.

Не варто забувати і про те, що можуть зламати месенджери ваших знайомих. Тому варто звертати увагу на їх дивну поведінку, адже вона теж може свідчити про можливу атаку вас.

Дзвінки месенджерів можна прослуховувати, але у користувачів є можливість перевірити відбитки ключів, які використовують в процесі їх шифрування.

Наприклад WhatsApp пропонує співрозмовникам просканувати QR-код з екранів телефонів або ж обмінятися 60-значними номерами.

А в Telegram під час дзвінка можна звірити чотири емодзі, які відображаються у верхньому правому куті екрану.

Таким чином користувачі точно будуть впевнені у тому, що говорять один з одним і в спілкуванні не беруть участь сторонні.

Крім того, важливо не забувати оновлювати актуальні для вас месенджери, адже разом з ними з’являються не тільки нові функції, а й усуваються відомі уразливості.

До слова, у 2019 році СБУ нейтралізувала понад 480 кібератак на органи державної влади та об’єкти критичної інфраструктури.